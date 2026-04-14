Gülistan Doku cinayeti örtbas edilmiş: Dönemin Tunceli valisinin oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı

6 yıldır kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Ailenin yıllardır süren mücadelesi sonrası, Doku'nun katledilip cinayetin örtbas edilmiş olabileceği iddiasını doğrulayan kimi adımlar atıldı.

5 Ocak 2020'de yurttan çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin süren soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Dönemin valisi ve hâlâ İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel'in oğlu ile Abarakov gözaltında

Dönemin Tunceli Valisi ve şu anda İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Doku'nun erkek arkadaşı Zaynal Abarakov, Abarakov'un annesi ve üvey babası da gözaltına alındı.

Ayrıca gözaltına alınan isimler arasında kamu görevlileri de var. Bu durum ailenin başından beri dillendirdiği "cinayetin örtbas edildiği" iddiasını güçlendiriyor.

Kamu görevlileri de gözaltına alındı

Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından gözaltına alınan isimlerin görevlerini paylaştı:

1- Zaynal ABAKAROV: ALANYA (Gülistan’ın sevgilisi)

2- Engin YÜCER: ALANYA (Zaynal’ın eski polis olan üvey babası)

3- Cemile Yücer: ALANYA (Zaynal’ın annesi)

4- Uğurcan AÇIKGÖZ: ANTALYA MERKEZDEN (Mustafa Türkay Sonel'in o dönem ve halen yakın arkadaşı kamera kaydında yer alan şahıs)

5- Erdoğan ELALDI: ANTALYA MERKEZ (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)

6- Mustafa Türkay SONEL: İSTANBUL ATAŞEHİR (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu)

7- Gökhan ERTOK: ANKARA (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

8- Savaş GÜLTÜRK: ELAZIĞ (Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli)

9- Süleyman ÖNAL: DERSİM (Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli)

10- Celal ALTAŞ: DERSİM

11- Nurşen ARIKAN: DERSİM