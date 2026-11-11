Güler Kömürcü Varank'a SPK sorularıyla yanıt verdi: 'Neden yönetimi savunuyorsunuz?'

AKP'li eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın gazeteciler İsmail Saymaz ve Güler Kömürcü'yü hedef alan açıklamasına Kömürcü'den yanıt geldi.

Varank, bugün yaptığı paylaşımda, fon krizinde sorumluluğu bulunan kişilerin İsmail Saymaz ve Gülay Kömürcü gibi muhalif isimleri "müzik kutusu gibi kullanarak sorumluluktan kurtulabileceklerini" düşündüklerini savunmuştu.

Kömürcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öncelikle adının Varank tarafından "Gülay" olarak yazılmasına tepki gösterdi. Kendisini yıllardır tanıyan Varank'ın adını değiştirmesini sorgulayan Kömürcü, "Bana Gülay diye sadece FETÖ'cüler hitap eder, sizin adımı yıllar önce çok iyi bilmenize rağmen şimdi değiştirmeniz ilginç" ifadelerini kullandı.

Varank'ın "kullanılma" suçlamasını da reddeden Kömürcü, "Hiç kimse beni kullanamaz" ifadesini kullandı ve Varank'a bu yöndeki sözlerini tekrarlamaması uyarısında bulundu.

'SPK yönetimine neden kalkan oluyorsunuz?'

Kömürcü, yanıtının devamında tartışmayı fon krizinin denetim boyutuna taşıdı. Varank'a doğrudan sorular yönelten Kömürcü, SPK yönetiminin neden savunulduğunu ve kurumun sorumluluğunun neden sorgulanmadığını sordu.

Kömürcü, paylaşımında Tera ve Pusula gibi fonlara ilişkin Borsa'dan SPK'ya gönderildiğini öne sürdüğü uyarı mektuplarını gündeme getirdi. Söz konusu mektupların yaklaşık 1,5 yıllık süreçte gönderildiğini belirten Kömürcü, fonlardaki risklere ilişkin "balonlar, fonlar patlayacak, önlem alın" uyarılarının gereğinin neden yapılmadığını sordu.

Kömürcü, "SPK kendisine 1,5 yıl içinde Borsa'dan gönderilen Tera-Pusula gibi balon fonlar patlayacak, önlem alın uyarı mektuplarının gereğini neden yapmamış, önlem almamış?" ifadeleriyle kurumun olası ihmalini gündeme getirdi.

Gazeteci, fon krizinde mağdur olan yatırımcıların sayısına da dikkat çekerek, "2 milyona yakın fon mağduru yaratılmasında SPK'nın ihmali yok mu?" diye sordu.

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