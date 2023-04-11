Gülen'in ziyaretine giden 2 isim AKP milletvekili aday listesinde

AKP’li milletvekili heyeti olarak 2012’de ABD’ye giderek Fetullah Gülen ile görüşen isimlerin büyük bölümü üç dönem kuralına takıldı. Pensilvanya ziyaretine gidenlerden 2 kişi AKP aday listelerinde yer aldı.

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, ABD'ye giden sadece Mustafa Hamarat milletvekili adayı olarak listeye girdi. İzmir'den aday gösterilen gazeteci Şebnem Bursalı'nın da Gülen'le el pençe çekilmiş fotoğrafı bulunuyor.

Fatoş Gürkan, 23 ve 24. dönem AKP Adana milletvekilliği yaptı. Halen AKP Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı.

Safiye Seymenoğlu, 2007-2015 arasında AKP'den iki dönem vekillik yaptı.

Damadı Yasin Erem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcısı.

İlknur İnceöz, Aksaray milletvekili olarak üç dönem kuralına takıldı.

Dilek Yüksel, eski Tokat milletvekili, uzun süre Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Kasım 2022'de DEVA'ya katıldı.

Adem Tatlı, eski Giresun milletvekili. Tareks Genel Müdürlüğü yaptı, geçen yıl Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz istifa edince o da ayrıldı.

Siirt Milletvekili Osman Ören ve Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, aday gösterilmedi.

Afif Demirkıran, 2002-2015 Batman ve Siirt milletvekilliği yaptı. Turkcell Yönetim Kurulu üyesi ve AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı.

Ahmet Öksüzkaya, AKP Kayseri eski milletvekili, 15 Temmuz'dan sonra kaçtı.

Fotoğrafı olan koltukta uzun oturuyor

Çok sayıda AKP'li vekil ve yönetici yıllardır Fetullah Gülen'i ABD'de ziyaret etmiş, ondan icazet almıştı. Örnek, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat ziyarette önde oturuyor. AKP aday listesine giren tek isim.

Ziyarete gidenlerden AKP Grup Müdürü Mustafa Özkan da Kardemir'in Ankara Temsilcisi.

Vedat Demiröz, AKP İstanbul milletvekili, şimdi üç dönem kuralına takıldı.

Bayram Özçelik, AKP'de 2002'den beri vekillik yaptı. Şimdi o da listeye konulmadı.