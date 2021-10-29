'Gülen'in ölümünü beklemeden Cemaat'in liderliğini ele geçirebilir'

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cemaat içindeki krizin liderlik savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.
Odatv'de yer alan habere göre, Cemaat'e ilişkin hazırlanan 'Türk İstihbarat Raporu'nda örgüt içindeki güç savaşına dair bilgiler yer aldı. Raporda Cemaat'in 'Türkiye imamı' sıfatını taşıyan Mustafa Özcan'ın ismi dikkati çekiyor.
Habere göre söz konusu raporda, Gülen'in demans hastalığının ilerlemesi, cemaat içinde mantıklı kararlar alamaması ve otorite boşluğuna işaret edilerek, örgütün tepe yöneticileri arasındaki güç savaşına değiniliyor.
Raporda, Gülen'in ilk öğrencileri olan ve cemaatin "kadim abileri" olarak geçen, İsmail Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül ve Abdullah Aymaz'ın tasfiyesine ve Mustafa Özcan'ın bu tasfiyedeki rolüne işaret ediliyor.
Rapordan bir bölüm şöyle: