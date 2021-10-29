'Gülen'in ölümünü beklemeden Cemaat'in liderliğini ele geçirebilir'

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cemaat içindeki krizin liderlik savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.

Odatv'de yer alan habere göre, Cemaat'e ilişkin hazırlanan 'Türk İstihbarat Raporu'nda örgüt içindeki güç savaşına dair bilgiler yer aldı. Raporda Cemaat'in 'Türkiye imamı' sıfatını taşıyan Mustafa Özcan'ın ismi dikkati çekiyor.

Habere göre söz konusu raporda, Gülen'in demans hastalığının ilerlemesi, cemaat içinde mantıklı kararlar alamaması ve otorite boşluğuna işaret edilerek, örgütün tepe yöneticileri arasındaki güç savaşına değiniliyor.

Raporda, Gülen'in ilk öğrencileri olan ve cemaatin "kadim abileri" olarak geçen, İsmail Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül ve Abdullah Aymaz'ın tasfiyesine ve Mustafa Özcan'ın bu tasfiyedeki rolüne işaret ediliyor.

Rapordan bir bölüm şöyle:

"Mustafa ÖZCAN, örgüt liderliğine giden yolda sırasıyla en güçlü rakiplerini tek tek tasfiye etmekte ve amacına her geçen gün yaklaşmaktadır. Örgüt elebaşının yaşadığı kampı da içerideki Truva Atı sayesinde kontrol altına alan Mustafa ÖZCAN, Mehmet Ali ŞENGÜL’den boşalan koltuğa kendi güdümündeki Mustafa YEŞİL’in geçmesini sağlayarak Al-i Heyet’teki dengeleri de kendi lehine çevirmeye başlamıştır. Mustafa ÖZCAN’ın hamlelerine karşılık verebilen birisi çıkmamakla birlikte, Mustafa ÖZCAN’ın sıradaki hedefinin örgütün ABD Yapılanmasında etkin olan Barbaros KOCAKURT olacağı değerlendirilmektedir. Barbaros KOCAKURT’un da ekarte edilmesi halinde Mustafa ÖZCAN’ın örgüt elebaşının ölümünü beklemeden liderliği ele geçireceği değerlendirilmektedir."