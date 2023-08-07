'Gülen infaz edilebilir' dedi, ABD'den ayrılacağını yazdı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Nedim Şener, bugünkü yazısında Fethullah Gülen'in “hayati tehlike altında” olduğunu düşündüğünü ve bu sebeple başka bir ülkeye gideceğini öne sürdü.

Fethullah Gülen Cemaati'nin "liderlik için" 4 ayrı gruplaşmala olduğunu ve bu sebeple birbirlerini ihbar ettiğini söyledi. Şener, "FETÖ’cüler, elebaşı Gülen’in sağlık durumunun kötüleşmesi, örgüt üzerinde kontrolü yitirmesi ve ölümü sonrası liderlik savaşı nedeniyle kendi içinde “Gelenekçiler”, “Yenilikçiler”, “MÖZ-Mustafa Özcan Grubu” ve “Barbaros Kocakurt Grubu” olarak güç savaşına giriştiler" ifadelerini kullandı.

Yazısının devamında Gülen'in başka bir ülkeye gideceğini iddia eden Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener şunları söyledi:

"Bir süre önce Pensilvanya’da yaşadığı çiftlikte zehirlenen Gülen’in kontrolü sağlamakta zorlanması nedeniyle 'hayati tehlike altında' olduğunu düşünerek başka bir ülkeye gitme hazırlıklarını tamamladığı bildiriliyor.

Örgüt içi çatışma nedeniyle hayati tehlike yaşayan Gülen’in kısa süre içinde yurtdışına gitmesi sürpriz olmayacak. 2017’den beri aranan FETÖ elebaşı Gülen’in yeğenlerinin yakalanmasının arkasında örgüt içi bölünme ve hesaplaşmanın olduğu ortaya çıktı. Gülen’in yeğenlerini, Gülen’in ölümü sonrası örgüt lideri olması beklenen Mustafa Özcan grubuna yakın isimlerin ihbar ettiği öğrenildi."

'İnfaz edilebileceğini ima etti'

Şener, firari cemaat üyesi Önder Aytaç'ın da, Gülen’in şu an bulunduğu kampta “zannedildiği gibi güven içinde olmadığı”nı söylediğini aktardı.

Şener, şöyle devam etti

"Aytaç, 'Özellikle cemaatin üst düzey yönetici kitlesi, olası iadesi durumunda Hocaefendi’nin sessiz kalmasını sağlayacak girişimlerde de bulunabilir' sözleriyle de örgüt içinde infaz edilebileceğini ima etti. Darbe girişimi içinde olduklarını itiraf eden, yolsuzluk ve iç çatışmanın ayyuka çıktığı FETÖ içinde sadece Gülen’in değil başka isimlerin de infaz edilebileceğini paylaşanlar bile var."