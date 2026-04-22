Gülcan Altan’ın yeni albüm çalışmasındaki ilk üç eser dinleyiciyle buluşuyor

Gülcan Altan’ın bir süredir devam eden yeni albüm çalışmasından ilk üç parça, dinleyicilerle buluşmaya başladı. Toplumsal hafızamızda derin izler bırakmış isimlerin eserlerini ve anonim ezgileri bir araya getiren albüm, 1 Mayıs’a doğru gidilen bu kritik dönemde emekçilere anlamlı bir çağrı niteliği taşıyor.

Albümün tamamı önümüzdeki aylarda parça parça yayınlanmaya devam edecek olsa da, ilk üç eser dijital platformlardaki yerini aldı:

- Yeni Baştan: Uluslararası işçi hareketinin sembolleşmiş marşlarından biri olan Varşavyanka'nın (Warszawianka) Türkçe uyarlaması olarak dün yayınlandı.

- Mahsus Mahal: Ruhi Su’nun en bilinen eserlerinden biri olan bu parça, Gülcan Altan’ın yeni yorumuyla bugün dinleyiciyle buluştu.

- Yağma Yok Sosyalizm Var: Mikis Theodorakis’in "İmaste Dio" adlı eserinin Türkçe uyarlaması olan şarkı, yarın itibarıyla tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Albümde yalnızca marşlar değil, Ruhi Su, Sarper Özsan, Cahit Berkay, Âşık Ali Sultan, Mikis Theodorakis gibi toplumsal belleğimizde yer etmiş önemli müzisyenlerin besteleri ve halk ezgileri de Altan’ın yorumuyla yeniden hayat buluyor.

Büyük yol ayrımlarına ve toplumsal kırılmalara gebe olan bir dünya ve Türkiye panoraması içinde hazırlanan bu albüm, sanatsal bir çalışmanın ötesinde toplumsal bir misyon yükleniyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne sayılı günler kala yayınlanan eserler tüm emekçilere kendi zaferlerini ve tarihlerini hatırlatıp onları örgütlenmeye, boyun eğmemeye ve kendi geleceklerini belirlemede inisiyatif almaya çağırıyor.

Albümün geri kalan parçaları, önümüzdeki aylarda ayrı ayrı yayınlanmaya devam edecek.