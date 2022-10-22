'Güçlü bir Bakan Meral Akşener Başbakan olacak' dedi

FOXTV'deki Orta Sayfa adlı programda konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"Çok sansasyonel gelebilir ama bence Sayın Cumhurbaşkanı bile artık parlamenter sisteme geçişin yollarına bakıyordur" diyen Zeyrek, "Bakanlardan da var. Açık açık şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, şu anda parlamenter sistem olsaydı biz iktidarda kalır mıyız derdinde olmazdık. Birinci partiyiz ve hala iktidar biz olurduk diye konuşuyorlar ve zaten başlarına ne geldiyse de Başkanlık sistemine geçildikten sonra geldi" ifadesini kullandı.

"Meral Akşener'in Başbakan olacağını söyleyen Bakan var mı?" sorusuna Deniz Zeyrek, "Duydum ben. Bakan'ın ismini vermem. Bütün Bakanlar etkilidir ama güçlü bir Bakan olduğunu söyleyebilirim. Bunlar konuşuluyor" yanıtını verdi

Zeyrek bunu bizzat bakandan duyduğunu ifade etti.