Gübre diye 'mermer tozu' satmışlardı: 'TAHAP hakkında soruşturma açılsın!'

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu'nun (TAHAP), Rizeli çay üreticilerine gübre yerine 'mermer tozu' satmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Doğansa, "Bunların arkasında milletvekilleri var. Bazı milletvekilleri ve bakanlar bu kişilerle resim veriyorlardı. Bu kişiler, bin 500 üyeleri varken ve bunların hepsi de arıcı değilken (kovan başına) 35-40 kilogram civarında şeker aldılar" demişti.

CHP’nin tarım politikalarından sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TAHAP hakkında soruşturma açılması için yetkilileri göreve çağırdı. Sarıbal, “Bu kurum, sahte gübre dağıtıyor, sonra özür diliyor. Bu ülkede hukuk, adalet, hakim ve savcılar nerede? Bu gübreler nerede üretildi? Ne kadar dağıtıldı? Başka illere gönderildi mi? Bunlarla ilgili derhal ve acilen bir soruşturma yapılması gerekmektedir” dedi.