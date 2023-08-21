Guatemala'da devlet başkanı seçiminin ikinci turunu sosyal demokrat Arevalo kazandı

Guatemala Seçim Mahkemesinin verilerine göre, ülkede dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 98'inden fazlası sayıldı.

İlk turda oyların yüzde 11,77'sini alarak seçimi ikinci sırada tamamlayan sosyal demokrat Bernardo Arevalo, ikinci turda yüzde 58 oyla seçimi önde bitirdi.

İlk turun birincisi Torres ise yüzde 36 oyla seçimi ikinci sırada tamamladı.

Arevalo kimdir?

Eski Guatemala Devlet Başkanı Juan Jose'nin 64 yaşındaki oğlu Bernardo Arevalo, daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı, Madrid Büyükelçisi ve İsrail Konsolosu olarak görev yaptı.

Arevalo, ülkeyi yıllardır yöneten geleneksel siyasi sınıfla arasına mesafe koyan "yolsuzluk karşıtı aday" olarak tanındı.

Seçimlerin ilk turu

Devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle 20 Ağustos'ta ikinci turun düzenleneceği açıklanmıştı.

Torres, oyların yüzde 15,86'sını, Arevalo ise yüzde 11,77'sini alarak 22 aday arasından ikinci tura kalmıştı.

Ülkenin mevcut Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin desteklediği iktidar partisinin adayı, oyların yüzde 7,84'ünü alarak seçimi 3. sırada tamamlamış ve 2. tura kalamamıştı.

Başsavcılığın, Arevalo'nun partisini "yasa dışı seçim finansmanı sağlamak" ile suçlayarak adayın seçimlerden diskalifiye olmasını talep etmesi üzerine yüzlerce kişi, 25 Temmuz'da protesto düzenlemişti.

Sokaklara dökülen göstericiler, bu talebi "siyasi müdahale" olarak nitelendirmişti. (AA)