Grup Yorum'dan İdil Kültür Merkezi'ne polis baskınına tepki: Gözaltılar serbest bırakılsın

Grup Yorum İstanbul Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne önceki gün düzenlenen polis baskınında 10 Grup Yorum üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Grup Yorum tarafından yapılan yazılı açıklamada polis baskınına tepki gösterildi, grup üyelerinin serbest bırakılması istendi.

Açıklamada "Adını dünyanın ilk ölüm orucu şehidi Ayçe İdil Erkmen'den alan İdil Kültür Merkezi'miz 8 Eylül 2023 tarihinde AKP'nin hırsız-katil-ahlaksız polisleri tarafından bir kez daha basıldı. 10 Grup Yorum emekçisi gözaltına alındı" denildi.

Saldırıların Grup Yorum'u yolundan döndüremediği ve üretimini engelleyemediği belirtilen açıklamada "İdil Kültür Merkezi'nden gözaltına alınan 10 arkadaşımızın yerini dolduracak halk çocukları gelecektir. Çünkü Grup Yorum halktır. Grup Yorum'u yok etmeleri için bütün bir halkı yok etmeleri gerekir. Bu da dünyanın sonu demektir" ifadelerine yer verildi.

Polis baskınına bizzat Cumhuriyet Başsavcısı ve İstanbul Emniyet Müdürü'nün de katıldığını öğrendiklerini aktaran Grup Yorum imzalı açıklamada, topluluk üyelerinin yerlerde sürüklenerek ve işkenceyle gözaltına alındığını öğrendikleri kaydedildi.

Baskın sırasında İdil Kültür Merkezi'nin tahrip edildiği ifade edilen açıklamada "Kahrolsun faşizm, yaşasın Grup Yorum. Gözaltılar serbest bırakılsın. Tutsak Yorum emekçilerine özgürlük" denildi.