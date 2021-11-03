Grup toplantısı iptal oldu, Erdoğan büyükelçilerle görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Kasım 2021 programı belli oldu. Programda her Çarşamba gerçekleşen AKP Grup Toplantısı yer almadı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Kasım 2021 programı öğleden sonra saat 14:45'te başlayacak. Erdoğan 14:45'te Beştepe'de Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile güven mektubu sunacak.

Erdoğan sonra bazı büyükelçileri kabul edecek.

Erdoğan; 15:30'da Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis'i, 16:15'te Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi, 17:00'da Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar'ı ve son olarak 17.45'te Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul edecek. Erdoğan'ın 3 Kasım 2021 programında başka bir husus yer almıyor.