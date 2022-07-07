Gri pasaport skandalı: AKP’li belediye başkanları için soruşturma izni verildi

Gri pasasport skandalına karışan iki AKP'li belediye başkanı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü'nün haberine göre, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan soruşturmanın ardından AKP'li Arıcak Belediye Başkanı Ferit Yıldırım ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın pasaport mevzuatına aykırı olarak hizmet damgalı pasaport temin ettikleri gerekçesiyle soruşturma izni verildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Malatya'nın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için 45 kişiyi yurt dışına göndermiş, ancak gidenlerden sadece 2 kişi geri dönmüştü.

Gri pasaport skandalına karıştıkları ortaya çıkan Elazığ’ın AKP’li Arıcak ve Baskil belediyelerinin de dernekler aracılığıyla insanları Almanya’ya gönderdiği, Arıcak Belediyesi’nin Almanya’nın Bremen kentine 38 kişi, Baskil Belediyesi’nin ise Almanya’nın Hamburg kentine 71 kişi gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Meclis üyelerinin bilgisi yokmuş

Olayın ortaya çıkması sonrasında Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturmada, Baskil Belediye meclis üyelerinin vermiş olduğu ifadelerde meclis toplantısında meclis gündeminde yazılı olan ‘Yurt Dışı Görevlendirme' konusunun görüşülerek karara bağlandığı ancak yurt dışı görevlendirilmesi hususunda sadece belediye başkanının Almanya'ya gitmesi için onay verdiklerini, onun haricinde dernek üyelerinin gitmesi konusunda bilgilerinin olmadığı ifade edildiğinden, yurt dışı görevlendirme konusunun fiilen mecliste karara bağlanmadığı kaydedildi.

'Dernek üyelerinin gittiğini basından öğrendik'

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı belediye meclis üyelerinin ifadelerinin değerlendirilmesinde Arıcak Belediyesi meclis üyeleri Hanifi Seçkin, Mehtin Gökalp, Mehmet Ali Aran, Nuri Korul, Emine Can ve Ahmet Acar ifadelerinde ortak olarak özetle, “Meclis toplantısının olduğu gün belediye başkanı bizlere kardeş şehir projesi kapsamında bir haftalık Almanya gezisi olacağını, yol ve iaşe masraflarının ise Almanya'da tanıtım amacı ile ziyaret edeceği yer tarafından karşılanacağını ve kendisiyle birlikte bir meclis üyesinin de gelebileceğini söyledi, ancak kendilerinin sadece başkan beyin Almanya'ya gitmesi için onay verdik” dedi

Meclis toplantısında başkan beyin haricinde başka hiçbir kimsenin gideceği konusunda bilgilerinin olmadığını belirten meclis üyeleri, “Dernek üyelerinin gitmesi konusunun mecliste hiç konuşulmadı ve haberlerimiz yoktu, hatta dernek adı altında yurtdışına toplu olarak gidildiğini basından öğrendik” diye konuştu.

'Kararı okumadan imzaladık'

Meclis üyeleri Hanifi Seçkin ve Nuri Korul, özetle ifadelerinde 04.11.2020 tarihli ve 17 sayılı meclis kararını kâtip üye sıfatıyla sadece başkanın yurtdışına gideceğini bildiklerini ve kararı okumadan imzaladıklarını söylediler.