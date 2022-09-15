Gri pasaport davasında tutuklu kalmadı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi üzerinden gri pasaportla Almanya’ya insan kaçırılmasına ilişkin organizasyonda yer alan ve karşılığında 40 bin avro alan AKP'i iki belediyeci serbest bırakılmıştı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Malatya'daki gri pasaport skandalındaki tek tutuklu Ersin Kilit’in serbest bırakıldığını duyurdu. Böylelikle dosya kapsamında tutuklu kimse kalmadı.

Saymaz yazısında "Halbuki İçişleri Bakanlığı’nın 15 Nisan 2021’de dönemin Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Başkan Yardımcısı Şahin Özer ve Temizlik İşleri Müdür Vekili İsa Yumuk hakkındaki soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı, bu kaçakçılığı bütün boyutlarıyla gün yüzüne çıkarıyor" dedi.

Saymaz'ın gri pasaport skandalının arka planını da anlattığı yazısının bir bölümü şöyle:

"Bingöl Belediyesi’nde çalışan ve kapatılan Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı, Çınar ile görüşerek, “Bir proje yapılması halinde yurt dışına eleman götürülebileceğini, masraflarının işadamı Ersin Kilit tarafından karşılanabileceğini” söyledi.

Kilit’e ait Mega Kilit şirketi ziyaret için belediyeye 3 Şubat 2020’de davetiye gönderdi.

Belediye ile Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği arasında 5 Şubat 2020’de protokol imzalandı.

Yumuk ve Ayrancı, Dernek Başkanı Mehmet Sait Aytekin’le görüştü.

Yurtdışına kaçırılacak olanlar derneğe üye kaydedildi. Kayıt işlemi Aytekin’in şifresiyle Ayrancı tarafından yapıldı. Buna göre 31 Ocak 2020’de 52, 9 Mart 2020’de 41 kişinin başvuruları alınmadan üye yazıldı. Dernek başkanı, kararı imzaladı.

52 kişilik liste oluşturuldu. Bekir Karakuş ve Şahin Özer, başkan yardımcısı sıfatıyla listeye dahil edildi. Meclis üyesi Nusret Aslan ve Fen İşleri Müdürü Hasan Deviren dernek üyesi gösterildi. Diğerlerinin tamamı Malatya dışındandı. Yani kaçaklardan oluşuyordu.

Kaçakların tümü pasaport için 17 Şubat 2020’de Malatya Nüfus Müdürlüğü’ne başvurdu. Pasaportların teslim adresi olarak Ankara Çankaya Söğütözü Mahallesi’ndeki S.K. adlı kişi gösterildi.

Özer 18 Şubat 2020’de, Aslan ve Ayrancı ise 20 Şubat’ta Atatürk Havalimanı’ndan Almanya’ya uçtu.

45 kaçak 20 Şubat’ta Kapıkule Sınır Kapısı’ndan otobüsle ayrıldı. Hiçbiri geri gelmedi.

Bu birinci kafile.

İkinci kafilede 42 kişi kaçırıldı

Belediye ile dernek arasında 24 Ağustos 2020’de ikinci protokol imzalandı.

44 kişilik gezi için anlaşıldı.

Bu kişilerde Malatya dışındandı.

Malatya Nüfus Müdürlüğü’ne yapılan başvuruda önceki kafilenin gidişine atıf yapıldı ve izin alındı. Gri pasaportların gönderi adresi olarak Ankara Söğütözü’nde E.A.’nın adresi gösterildi.

Kaçakçılar 21 Eylül 2020’de Kapıkule’den ayrılırken, Ç.D. ve İ.Ö. ise aynı gün girip çıktı. 42 kaçak dönmedi.

Dernek Başkanı din öğretmeniymiş

Acıdır ki…

Şebekenin insan kaçırmak için paravan olarak kullandığı Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği Başkanı Mehmet Sait Aytekin, din öğretmeniymiş.

Aytekin’in ifadesine göre Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Başkan Vekili Yumuk kendisini aradığı, çevre bilinci ile ilgili proje yürütüleceğini, yardımcı olup olmayacaklarını sordu.

Aytekin, Yumuk’a “Olur” dedi. Kafede buluştular. Yumuk’un yanında iki Bingöllü vardı. Bunlardan biri, Ali Ayrancı’ydı. Diğeri de büyük ihtimalle Ersin Kilit olmalı.

Aytekin: 'Proje çevre bilinciyle ilgiliydi. Bir hayırseverin katkısıyla yurtdışına şahıs götürülecekti. Projeye katkıda bulunabileceğimi söyledim.'

Aytekin, ilk görüşmeden sonra Yumuk ile beraberindeki iki kişinin derneği ziyaret ettiğini belirtiyor.

Şöyle devam ediyor:

'Bazı şahısların üye olarak kaydedilmesini istediler. Nasıl kaydedileceğini bilmediğimi söyledim. Şifremi verdim, onlar kaydettiler. Karar defterine, başvuruların kabul edildiğini karara bağladılar. Belediyenin yazısını imzalattılar.'

Aytekin, ikinci kafile için aynı prosedürün gerçekleştiğini kaydediyor. 'Ben üye kaydedilenleri tanımıyorum. Tamamen Bingöllüler kaydetmişler' diyor.

Dört kişi 10 bin avro ile dönmüşler

Önceki yazımda aktarmıştım.

Kaçakçılık için Kilit tarafından belediyecilere 40 bin Euro ödendi.

Başkan Yardımcısı Şahin Özer, para alındığını doğruluyor. İfadesinde, Kilit’in İstanbul’daki kuzenine vermek için parayı aldıklarını iddia ediyor. Ancak İstanbul’a indiklerinde teslimat gerçekleşmiyor! Bu para Malatya’da Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş’ta toplanıyor. Sonra iddialara göre ‘Emanet Çarşısı’nın inşasında kullanılmış!

Özer, şu bilgileri veriyor:

'Kilit, Karakuş’a ‘Amcamın oğlu İstanbul’da galerici, ona para göndereceğim. Parayı götürür müsün?’ dedi. Karakuş ‘Tamam’ dedi. Siyah torbada Karakuş’a parayı verdi. Karakuş’la aralarında ‘Bu para 10 bin Euro’nun üzerinde, havaalanı çıkışında sıkıntı olur’ diye konuştular. Karakuş döndü bize, ‘Arkadaşlar size 10’ar bin Euro’sunu vereyim, inince alırım’ dedi. Saymadan cebimize koyduk. İstanbul’a indik. Aslan, Karakuş’a ‘Amcasının oğlu buradaysa çağır, parayı ver’ dedi. Karakuş da ‘Malatya’ya gittikten sonra gönderirim’ dedi. Malatya’ya indik. Paraları Karakuş’a iade ettik.'

Belediyeciler AKP'li

Yalnızca Yeşilyurt’ta değil, Ordu Korgan’dan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine kadar yayılmış, 19 şehirde 27 belediyeyi içine alan, Almanya ve Fransa’ya en az 804 kişiyi kaçırmış bir şebekeyle karşı karşıyayız.

Kaçakçılardan biri AK Partili Belediye Başkanı Ali Ayrancı var. Köprü işlevi gören belediyelerin tamamına yakını, Yeşilyurt başta olmak üzere AK Partili. Kimi 40 bin Euro almış… Kimi sözde ikinci el bir kamyon.

Şebeke Yeşilyurt’ta kuyruğundan yakalanmasına rağmen içerisinde AK Partili belediyeciler yer aldığı için üzeri örtülmek ve kapatılmak isteniyor."