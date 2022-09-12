Gri pasaport skandalında yeni ayrıntı: Dönüşte başkan yardımcısına 40 bin avro verilmiş

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Malatya'daki gri pasaport skandalının perde arkasını yazdı. Gri pasaportla Malatya’dan iki tur gidildiğini belirten Saymaz, "Şebekenin Türkiye ayağında Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş’a Almanya dönüşünde 40 bin Euro verilmiş" bilgisini paylaştı.

Saymaz yazısında, "Hizmet pasaportu’ diye bilinen, yurtdışında çalışmak ya da bir hizmeti görmek için hükümet, özel idareler ve belediyelerce görevlendirilenlere verilen, vizeye ihtiyaç olmaksızın seyahat edilmesini sağlayan Gri Pasaport’un Türkiye’de insan kaçakçılığı için kullanıldığı ortaya çıktı. Türkiye’de, 19 şehirde 27 belediyeyi içine alan kaçakçılık skandalı ilk olarak Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi’nde patlak verdi. Arka planı şöyle: Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği arasında protokol yapıldı. Dernek Yeşilyurt’ta değildi. Kamu yararına çalışan dernek vasfı yoktu. 'Pek çoğu Malatya dışında ikamet edenlerin usulsüz üye yapıldığı' bir dernekti. Besbelli kaçakçılık için kurulmuştu. Protokole göre 15 Şubat-27 Şubat 2020 tarihleri arasında ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek’ projesi kapsamında Almanya’nın Hannover şehrine 53 kişi götürüldü. Bir de 16 Eylül-28 Eylül 2020 arasında dernek üzerinden 45 kişilik ikinci kafile gönderildi." ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

"Şebekenin Türkiye ayağında Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş ile kapatılan Bingöl Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı var. İkisi de AK Partili. Almanya ayağında ise Ersin Kilit bulunuyor. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, insan kaçakçılığı suçu kapsamında haziranda operasyon yaptı. Karakuş, Ayrancı ve Kilit tutuklandı. Karakuş, ifadesinde, Kilit’in Ayrancı ile birlikte yurt dışına insan götürmek için belediyeye proje sunduğunu söylüyor. İkinci kafile için “170 bisiklet bağışlayacağım” dediğini savunuyor. Kilit, Almanya dönüşünde Karakuş’a 40 bin Euro vermiş.

Karakuş, bu parayı Yeşilyurt’ta ‘Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarı’ adlı yoksullar yararına hizmet veren çarşının kuruluşu için harcadığını iddia ediyor. Kilit ise Karakuş’un “Almanya’da bizi de gezdirir misin?” dediğini ileri sürüyor. Belediye çalışanları haricinde Almanya’ya gönderilen kişilerden haberdar olmadığını ileri sürüyor. Belediyeden davet mektubu istendiğini, yazıyı hazırlayıp gönderdiklerini, kendisinin imza attığını savunuyor. Karakuş ile başkan yardımcısı Şahin Özer’i Almanya’da gezdirdiğini, iki kişinin konaklama masraflarını karşıladığını söylüyor. Kilit, 40 bin Euro iddiasını reddediyor. Ancak İstanbul’da yaşayan kuzenine teslim edilmek üzerine 17 bin Euro verdiğini anlatıyor. Bu arada, İçişleri Bakanlığı’nın, aralarında Karakuş’un da olduğu dört belediye yöneticisi hakkında verdiği soruşturma izni Danıştay Birinci Dairesi tarafından “Sorumluluk valilikte” denilerek kaldırıldı. Karakuş, 4 Temmuz’da tahliye edildi.

Peki, kaçakçılığının tek sorumlusu Kilit mi?

Karakuş, belediye meclisinden seyahat kararını çıkarttığı, Gri Pasaportları hazırlattığı, Almanya’da kıyak geziye katıldığı, 40 bin Euro aldığı halde serbest kalıyor. Ayrancı ise Kilit’le ortak hareket etmesine, kaçakları belirlemesine, parayı toplamasına, Malatya’dan Elazığ ve Ordu’ya kadar her kaçakçılıkta yer almasına rağmen bırakılıyor. Muhtemelen Karakuş ve Ayrancı, AK Partili oldukları için korunuyor. Bu çifte standart Türkiye’den gitmek için haklı bir gerekçe değil mi?Sonra, neden Avrupa Schengen vermiyor! Neden Meksika vize uyguluyor!

AK Parti, hukuk tanımaz kararları ile Türkiye’yi açık hava cezaevine çevirdiği ve kötü yönetimi sonucunda yoksulluğa sürüklediği; bu yüzden özgürlük ve iş arayan Türkler katar katar batıya göçtüğü için. Türkiye Cumhuriyeti’nin en itibarlı evraklarından olan Gri Pasaport, insan kaçakçıları tarafından ‘AK’ vizeye dönüştürüldüğü için."

Ne olmuştu?

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin organizasyonuyla Almanya'ya giden 43 kişinin geri dönmemesinin ardından "gri pasaport" mercek altına alındı. İçişleri Bakanlığı, 6 belediyeye gri pasaport soruşturması başlattı.