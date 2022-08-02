Grevdeki Atışkan Yapı işçilerinden eylem

Maaşlarının yetersizliğini ve geçim sıkıntılarını dile getirmek için 34 gün önce Eskişehir'de greve başlayan Atışkan Yapı işçileri, grevlerinin 34. gününde Atışkan Otel önünde basın açıklaması yapmak için toplandı.

Otelin önü polis tarafından kapatılırken, işçiler Asarcıklı Caddesi'ne yönlendirildi. Kristal-İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş, Asarcıklı Caddesi'nde kurulan kürsüde basın açıklaması yaptı.

Grev 119 işçiyi kapsıyor

Atışkan Alçı fabrikasında Şubat ayının başından bu yana yürütmekte oldukları ilk dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle işçilerin 30 Haziran'da greve çıktığını aktaran Çetintaş, 119 işçiyi kapsayan grevlerinin 2 Ağustos itibariyle 34'üncü gününe ulaştığını belirtti.

'Görüşmeler maddi taleplere gelince tıkandı'

Atışkan Alçı fabrikasında çalışan işçilerin 2021 yılının Kasım ayında, yeterli çoğunlukla sendikaları çatısı altında örgütlendiğini kaydeden Çetintaş, “Sendikamızda yasanın aramış olduğu çoğunluğun sağlanması üzerine yetki başvurusunu yaptı ve yaşanan gelişmelere bağlı olarak şubat ayı başında işverene görüşme çağrısını bildirdi. Akabinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde karşılıklı olarak verilen tekliflerle birlikte 5 kez görüşme sağlanabildi ancak yapılan bu görüşmelerden nihai bir sonuç elde edilemedi. İlk etapta olumlu ilerleyen sözleşme görüşmeleri maddi taleplere gelince tıkandı. Sendikamız gelinen aşamaya bağlı olarak ve yasanın belirlemiş olduğu süreleri de dikkate alarak 30 Haziran 2022'de uygulanmak üzere grev kararı aldı ve grev 30 Haziran günü fabrikada çalışan üyelerimizin katılımıyla hayata geçirildi” şeklinde konuştu.

22 maddede mutabık kalınamadı

Gelinen aşamada 60 madde ve geçici 3 maddeden oluşan taslaklarının, geçici maddelerle birlikte 22 maddesinde mutabık kalınamadığını ve bu maddelerin neredeyse tamamı ücret ve sosyal haklara yönelik maddeler olduğunu belirten Çetintaş, İşverenin son teklifinde işçilerin 1 Ocak 2022'deki ücretlerine ilk 6 ay için yaklaşık yüzde 9 zam teklif ettiğini hatırlattı.

Teklif edilen oranın 6 aylık enflasyonun bile çok gerisinde kaldığını belirten Çetintaş, patronun; yakacak ödeneği, izin ödeneği, çocuk zammı, giyim yardımı gibi hakları içeren maddelerin ise talepler arasından çıkarılmasını istediğine dikkat çekti.

'Bu zam teklifleri kabul edilemez'

Toz, gürültü ve titreşim nedenleriyle işçiler açısından yüksek risklerin bulunduğu fabrikada, ortalama 7 yıllık kıdeme sahip işçilerin ücret ortalamasının yaklaşık 4 bin 500 TL olduğuna vurgu yapan Çetintaş, “6 aylık tüketici enflasyonunun TÜİK'e göre yüzde 43'e dayandığı, gıda enflasyonunun yüzde 100'ü aştığı, açlık sınırının 6 bin 840 TL'ye, yoksulluk sınırının 20.818TL'ye çıktığı, giyim enflasyonunun yüzde 90'na ulaştığı, konut enflasyonunun yüzde 75'i geçmesiyle birlikte yaşanan fahiş kira artışları ve buna bağlı yaşanan barınma sorununu bu kadar belirginleşmişken teklif edilen zam oranı trajikomik bir hal aldı Buradan işverene çağrımızı açıkça yapıyoruz, İşçileri sefalete mahkûm edecek bu zam teklifleri asla kabul edilemez” dedi.

Görüşmelere açık olduklarını dile getiren Çetintaş, talepleri karşılanıncaya kadar grevin devam edeceğinin altını çizdi.