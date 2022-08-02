Akkuyu Nükleer işçilerinden açıklama: Hakkımıza kimse göz dikmesin!

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatının yapımında faaliyet yürüten IC İÇTAŞ’ın ana firma Nükleer Akkuyu A.Ş. tarafından sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte Akkuyu NGS gündeme geldi. Yapılan tartışmalarda Akkuyu santral inşaatında çalışan işçilerin akıbeti hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

Akkuyu NGS şantiyesinde çalışan işçiler Patronların Ensesindeyiz Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı (PE) Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada şirketlerin kendi aralarındaki kavgadan dolayı işçilerin haklarında kayıplar yaşamasına izin vermeyeceklerini ve olumsuz durumlar yaşayan işçilerin Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşabileceklerini belirtti.

Dayanışma Ağı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Akkuyu işçisinin haklarına kimse göz dikmesin!

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı yeniden ülkenin gündemi oldu. IC İÇTAŞ adlı şirketin sözleşmesinin feshedilip yerine TSM adlı Rus şirket ile sözleşme imzalanmasının ardından Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında neler olduğunu herkes anlamaya çalışıyor.

Bahse konu şirket ve alt yüklenici konumundaki firmalar bu süreci kaybedecekleri kâr üzerinden değerlendiriyor, işçilerin durumunun ne olacağını umursamıyorlar. Bugüne kadar birçok hukuksuzluğa göz yuman IC İÇTAŞ, işin ucu kendisine dokununca haktan, hukuktan bahsetmeye başladı. Ancak biz işçiler IC İÇTAŞ’ı iyi biliyor, yetkili olduğu süre boyunca köle gibi çalıştırılmamızdan, habersiz işten çıkarmalardan, yaralanmalardan hatta ölen arkadaşlarımızdan dolayı gayet yakından tanıyoruz. Feryatları kâr kaybı korkusundandır ve son gelişmelerle birlikte zorunlu izne çıkarılan, sözleşmelerinin ne olacağı kaygısıyla kıvranarak bekleyen binlerce işçi umurlarında değildir. Kamuoyu asıl bu başlıkla ilgilenmelidir ve her ne olursa olsun işçilerin haklarının korunmasını, ücretlerinin ödenmesini talep etmelidir.

Sözleşme yükümlülüklerini hangi şirket devralırsa alsın Patronların Ensesindeyiz Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı olarak konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyor, haksızlık yaşayan arkadaşlarımızı Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşmaya çağırıyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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