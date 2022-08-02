Bakan Dönmez: Akkuyu konusunda açıklama yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sözleşme feshi hakkında açıklama yaptı. Dönmez, "Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın iddialarını değerlendiriyoruz. Bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız" dedi.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde Rus şirketi Rosatom Rus ve Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş A.Ş.'nin sözleşmeye aykırı davranması ve iş güvenliği sağlamaması nedeniyle inşaat sürecine ilişkin sözleşmeyi feshetmek istemişti. Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin sözleşmesini feshettiği IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denilmişti:

“T2-IC Ortak Girişim A.Ş ile Akkuyu Nükleer A.Ş. arasında imzalı sözleşme içinde bağlayıcı hüküm olan 06.10.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imza edilmiş olan Milletlerarası Andlaşma’nın 5.5. maddesi gereklerine aykırı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin muvafakatı alınmadan ve oldubittiye getirilerek yapılmak istenen bu fesih girişimi açıkça kanunlara, sözleşmeye aykırı, hileli ve geçersiz bir işlemdir.”