Grev kapıda: Kartal Belediyesi işçileri düşük ücretlere boyun eğmiyor!

Kartal Belediyesi’nde yapılan toplu sözleşme sürecinde belediyenin teklifini işçiler kabul etmedi.

Haber Merkezi

Kartal Belediyesi'nde işçiler sefalet ücretlerini kabul etmedi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı, "Grev kapıda: Kartal Belediyesi işçileri düşük ücretlere boyun eğmiyor! Kartal Belediyesi’nde yapılan toplu sözleşme sürecinde belediyenin teklifini işçiler kabul etmedi. İşçiler sefalet ücretine boyun eğmeme kararı aldı, masayı terk etti. Grev kapıda!" açıklamasında bulundu.

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