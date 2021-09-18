Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Bel Karper fabrikasında Tek Gıda-İş sendikasının çalışmaları sonucunda fabrikada çoğunluk sağlanıp yetki alınmasına karşın patron TİS için masaya oturmamış ve pandemi bahanesiyle 12 işçiyi ücretsiz izne çıkarmıştı. Ayrıca bir işçi de Kod-29 bahanesiyle işten çıkarılmıştı.

Sendikalı işçiler 17 Mayıs'ta aldıkları grev kararıyla birlikte fabrika önünde direnişe başladı.

Dün gece grev çadırına silahlı saldırı oldu. Sendikadan yapılan açıklamada "Korkutma saldırısı bardağı taşıran son damlaydı. Servis önü kesildi diye koşa koşa gelen jandarma silahla saldırı var diyince oralı bile olmuyor" denildi.