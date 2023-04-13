Gram altında tarihi rekor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1259 lira ile tarihi zirvesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,65 yükselişle 1251 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,56 artışla 1259 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 60 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 350 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü 2 bin 15 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,45 değer kazancıyla 2 bin 24 dolardan işlem görüyor.

Resesyon endişesi altın fiyatlarını destekliyor

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki resesyon endişesinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e azalarak beklentileri geride bıraktığını belirten analistler, çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten 5,6'ya çıkmasının gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri arttırdığını bildirdi.

Para piyasalarında Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler ise yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.