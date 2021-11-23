Gram altın 720 lirayı geride bıraktı

Dolar ve avrodaki tarihi rekorların ardından gram altında da büyük artış yaşandı.

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Altının gramı gün içinde 720 lirayı geride bıraktı.

Çeyrek altının satış fiyatı ise bin 1150 liraya yaklaştı.

Gün içinde dolar 12'yi avro ise 14'ü gördü.

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Dolar 12 lirayı, avro 14'ü aştı!