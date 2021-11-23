Altının gramı gün içinde 720 lirayı geride bıraktı.
Çeyrek altının satış fiyatı ise bin 1150 liraya yaklaştı.
Gün içinde dolar 12'yi avro ise 14'ü gördü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Gram altın 720 lirayı geride bıraktı
Dolar ve avrodaki tarihi rekorların ardından gram altında da büyük artış yaşandı.
Haber Merkezi
Altının gramı gün içinde 720 lirayı geride bıraktı.
Çeyrek altının satış fiyatı ise bin 1150 liraya yaklaştı.
Gün içinde dolar 12'yi avro ise 14'ü gördü.