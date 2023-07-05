Gram altın 1620 liranın üzerine çıktı

Gram altın (spot), salı günkü kapanışın 3 lira üzerinden, 1613 TL'den işlem görüyor. Gram altın, günün ilk saatlerinde 1621 lirayı görmüştü.
Çeyrek altın 2638 lira seviyesinden alıcı buluyor. Çeyrek altının önceki kapanışı 2632 liraydı. Yarım altın ise yüzde 0,20'lik yükselişle 5276 liradan satılıyor. Yarım altın, bugün 5301 liraya kadar çıkmıştı.
Önceki kapanışı 10499 lira olan cumhuriyet altını, 10519 liradan fiyatlanıyor. Ons altın ise 1922 dolar seviyesinde. Ons, salı gününü 1925 dolardan tamamlamıştı.