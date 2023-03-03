Göztepe-Boluspor maçında 'hükümet istifa' sloganı

İzmir'de oynanan Göztepe-Boluspor maçı başlamadan önce tribünlerden 'hükümet istifa' sesleri yükseldi.

Haber Merkezi

İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe-Boluspor maçı başlamadan önce tribünlerden "hükümet istifa" sloganı atıldı.

Göztepe maça siyah forma, şort ve çorapla çıkarken güney tribününde depremzedelerle dayanışma pankartı açıldı. Başlama düdüğü öncesinde de tribünler "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı attı.

"Hükümet istifa" protestolarının yükselmesinin ardından maçın yayıncı kuruluşu taraftarın sesini kıstı.

Haber

Ali Koç: 'Bu iş çok sakat bir yere gidiyor'