Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre Temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.
Faiz kararının ardından piyasalar Enflasyon Raporu toplantısını bekleyecek. Merkez'in enflasyon tahminini açıklayacağı toplantı gelecek hafta 27 Temmuz'da düzenlenecek. Enflasyon Raporu toplantısında Başkan Hafize Gaye Erkan da ilk sunumunu gerçekleştirecek.