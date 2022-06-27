Gözaltındaki köylülerle görüşmek için karakola giden avukatlar darp edildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı üç köyün çevresinde başlatılan askeri operasyonda gözaltına alınan köylüler, Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre köylülerle görüşmek için karakola giden Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar, askerlerde darp edildi, yerlerde sürüklendi. ÖHD Hakkari Şubesi Eşbaşkanları Harika Günay Karataş ve Fırat İke, gittikleri İlçe Jandarma Komutanlığı’nda askerler tarafından engellendi. Askerler, avukatları darp edip, yerlerde sürükleyerek karakoldan çıkardı. Avukatların vücutlarında darp ve işkence izleri oluştu.

Darp raporu için hastaneye giden ÖHD Hakkari Şubesi Eşbaşkanı Harika Günay Karataş, askeri operasyon sonrası işkenceyle gözaltına alınan 20 kişiyle görüşmek için gittikleri karakolda darp edildiklerini söyledi. Karataş, “Daha önce işkence operasyonlarının talimatını veren komutan tarafından müvekkillerimizle görüşeceğimiz esnada, kişiler darp edilmek suretiyle odalara götürülmeye çalışıldığında, müdahale etmemiz sonucunda, tarafımıza müdahale edildi” diye anlattı.

İlçe Jandarma Komutanı Bayram Konak tarafından verilen talimat üzerine darp edildiklerini aktaran Karataş, “Darp edildik, işkenceyle karakoldan çıkarıldık, yerlerde sürüklendik. Yerlerde sürüklenerek arabamıza bindirildik. Zorla askeri aracın takibi, taciz ve küfürleriyle birlikte karakol komutanlığından çıkarıldık” şeklinde konuştu.