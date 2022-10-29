Gözaltındaki gazetecilerden 9'u tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında 25 Ekim’de 9 kentte yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan gazeteciler emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 gün sonra Ankara Adliyesi’ne getirilmişti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, gazetecilerin ifadelerinin alındığı adliye koridorunda bekleyen meslektaşları ve ailelerinin polis tarafından dışarı çıkarıldı.

Mahkemeye sevk edilen 10 gazeteciden 9'u tutuklandı.

Gazetecilerin isimleri şöyle:

Mezopotamya Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Zemo Ağgöz, Berivan Altan, Hakan Yalçın, Emrullah Acar ve Ceylan Şahinli, JINNEWS muhabirleri Habibe Eren, Öznur Değer ile eski MA stajyeri Mehmet Günhan.