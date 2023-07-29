Gözaltındaki avukat Atal: 'Hukuk bitmiştir, Adalet Bakanlığı önünde cübbemi yakacağım'

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı'nın, IC İçtaş Enerji ile Limak Enerji ortaklığınca işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali için kömür çıkarmak amacıyla kesilmesine yönelik tepkiler sürüyor. Yaşam alanlarını ve ormanlarını korumak için yıllardır direnen köylüler, 24 Temmuz’da yeniden başlatılan kesimi durdurmak için nöbete başlamıştı.

Köylülerin avukatı yeniden gözaltına alındı

Köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal, bugün 20 kişi ile birlikte Jandarma tarafından yeniden gözaltına alındı. Gözaltı kararı olmadan hukuksuz şekilde gözaltında tutulduklarını dile getiren İsmail Hakkı Atal, telefonlarına da el konulduğunu duyurdu. Yanlarına gelen bir başka avukatın telefonundan avukat arkadaşlarına sesli mesaj ileten Atal, “Şu anda Milas ilçe Jandarma Komutanlığı’ndayız. Yanımızda Av. Arzu Alper ve Nuray Şahbudak var. Milletvekilleri var, Gülizar Biçer Karaca geldi. İçlerinden ikisi avukat olan 20 aktivist gözaltında tutuluyoruz. Gözaltı kararı yok çünkü. Hukuksuz bir şekilde telefonlara el koydular. Herhangi bir gözaltı kararı yok, telefonlara el konulmasıyla ilgili bir tutanak yok. Ama daha önemlisi artık Türkiye’de hukuk yok. Hukuk bitti. Bunu net bir şekilde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhalefet liderleri ve Barolar Birliği'ne çağrıda bulundu

Akbelen’e ziyaret eden gelen siyasi partilerin genel başkan yardımcıları ile milletvekillerine durumu anlattığını dile getiren İsmail Hakkı Atal, “Dün Barolar Birliği Çevre ve Kent Komisyonu’ndan arkadaşlara söyledim; Muğla, Bursa ve Adana; üç baro başkanımıza söyledim. Artık Türkiye’de hukuk bitti. Dolayısıyla hukukun uygulanmadığı, kanunların uygulanmadığı, Anayasal hükümlerin yerine getirilmediği bir ortamda bizim halkın tepkisini dindirmeye hakkımız yok. Hukuk varmış gibi bu numaraya, bu tiyatroya ortak olmaya hakkımız yok. Bir şekilde Türkiye Barolar Birliği Başkanı çıksın, Türkiye’de hukukun bittiğini ifşa etsin. Benim talebim bu. Yargının bittiğini, yargıda AKP’li hâkimlerin emir komuta zinciri içerisinde karşımıza çıkarak karar vermediklerini ifşa etsin” dedi.

‘Türkiye'de hukuk bitmiştir, bakanlık önünde cübbemi yakacağım'

Atal, mesajında “Ben artık bundan sonra eğer böyle giderse gidip cübbemi de Adalet Bakanlığı önünde yakacağım” diyen Atal, “Ondan sonra avukatlığı da bırakıyorum. Bütün müvekkillerime de diyeceğim ki; ‘artık Türkiye’de hukuk bitmiştir. Bu davalardan kesinlikle medet ummayın. Bu davalar sizin tepkinizi eritiyor, tepkinizi yumuşatıyor. Artık kendi yönteminizi kendiniz bulun’ demeyi planlıyorum. Ama burada ilk önce görev muhalefet partisi liderlerine ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı’na düşüyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı oraya hiçbir şey yapmamak için oturdu. Bunu sorgulayın lütfen, ben dışarıya çıktığımda bunu sorgulamayı planlıyorum. Bununla ilgili sosyal medyada bu hukuksuzluğun, kanunsuzluğun anayasal hükümlerin ihlal edildiğini, bu beşli çete için anayasal suç işlendiğini, kanunların uygulanmadığını ifşa etmezse ben onun aleyhinde konuşacağım. Bilginiz olsun” diye konuştu.