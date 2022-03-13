Gözaltına alınan yurttaş polis aracında dakikalarca darp edildi

İstanbul Alibeyköy’de Binevler, Karadolap Mahallesi’nde, 10 Mart akşamı doğum günü kutlamak için bir araya gelen Ekrem Bektaş, Caner Ünal, Zülfikar Karanfil adlı kişiler gözaltına alındı.

BirGün’den Filiz Gazi’nin haberine göre, bir doğum günü kutlamasına katıldığı öğrenilen Bektaş, araç içerisinde dakikalarca dayak yediğinin ifade ederken avukat Ecevit Han ise “Darbelerden bir gözü kapandı, başında bardak kırıldı” ifadelerini kullandı.

'Ters kelepçe ve 20 dakika boyunca dayak...'

İşkence gören Ekrem Bektaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Doğum günü kutladığımız yere geldiklerinde usule uygun bir şekilde konuştum. Arama izinlerinin olup olmadığını sordum. Mukavemette bulunmadım. Olabildiğince sakin konuştum. Hatta yanımdaki arkadaşların sert çıkış yapmalarını engelledim. Araca alındıktan sonra ters kelepçe yapıldı. 20 dakika boyunca istisnasız dayak yedim. Alındığımız yerle karakol arası üç dakika. Araç istikamet dışına çıkarıldı. Dövmek için aracı dolaştırdılar. Karakolda da işkence devam etti. Kafamda bardak kırdılar. Orda dakikalarca dayak yedim. Benimle birlikte Caner Ünal’a da işkence yapıldı.”

İhbar olmadan ve keyfi bir şekilde gözaltına alındıkları iddia edilen kişilerden Ekrem Bektaş karakola götürülene kadar ters kelepçeli bir şekilde dakikalarca dövüldü.

'Hiçbir sebep gösterilmeksizin gözaltı yapıldı'

Avukat Ecevit Han, şikâyette bulunduklarını belirterek olaya ilişkin şunları aktardı:

“Olay 10 Mart akşamı 21.40- 21.50 arasında gerçekleşti. Zülfikar Karanfil’in o saatte açık olmayan iş yerinde, doğum günü kutlamak için bir araya gelen kişilere sebep göstermeksizin, keyfi bir biçimde gözaltı yapıldı. Tutanakları inceledik. Herhangi ihbar olmadan polis olay yerine geliyor. Devriye gezerken şüpheli bir şahsın içeri girdiği iddia ediliyor. Sebep göstermeksizin Ekrem Bektaş, Caner Ünal ve Zülfikar Karanfil gözaltına alınıyor. İçerde kavga yok, gözaltı gerektirecek bir durum yok. Kendi halinde doğum günü kutlanıyor.”

'İşkence karakolda devam etti...'

Sözlerini sürdüren Han, olay yerine 6-7 ekip polisin geldiğini belirterek, planlı bir gözaltı olduğu iddiasında bulundu:

“Şahıslar ayrı ayrı dört araca alınmış. Ekrem Bektaş’ın olduğu araç karakola gitmeden yarım saat boyunca dolaştırılıyor. İki polis, Bektaş’ı yarım saat boyunca, ters kelepçeliyken dövdü. Bunla da kalınmamış. İşkence, karakolda da devam etti. Kamera olmayan odaya götürülen Bektaş’ın başına bardak geçirildi. Bektaş’ın aldığı darbelerden bir gözü kapandı, başından yara aldı, yüzü burnu şiş ve kan içinde kaldı. Ekrem’i karakola getirirlerken gören Caner Ünal; ‘ne yaptınız siz abime’ deyince onu da dövmüşler. Yürürken topallıyordu”.