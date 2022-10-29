Gözaltına alınan Ümit Zileli'den ilk açıklama

Korkusuz yazarı Ümit Zileli, kitap fuarına katılmak için gittiği İzmir'de, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Halk TV'de Perdenin Önü Arkası programında konuşan Zileli, "İlk defa milli oldum. Nedeni hâlâ bilmiyorum" dedi.

Kendisini almaya gelen polislerin de hangi sözü ya da yazısı nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturulduğunu bilmediğini anlatan Zileli herhangi bir tebligat da yapılmadığını belirtti.

Zileli gözaltı sürecini şu sözlerle anlattı:

"Ben ilk defa milli oldum. Uçakta yapıldı hikaye. Otelde görmüştüm, birebir alınmıştım etmiştim ama... Uçaktan alınmaya ilk defa denk geldim. İzmir'deki kitap fuarı için gittim. Yanımda kız arkadaşım ve onun kızı ile birlikte gittik. Uçak indi ama bir türlü dışarı çıkamıyoruz. Niye çıkamıyoruz diye ben de merak ettim, baktım. Sonra kalabalık bir anda dalgalandı, ben 7. sıradaydım. 4. sırada da benim kız arkadaşım ve kızı var.

Hostes geldi dedi ki 'Ümit Zileli değil mi? Polis geldi sizi dışarıda bekliyor.' Kalktım tamam dedim, yürümeye başladım ve herkes de bana bakıyor. Böyle şeylere çok alışkın insanlarız biz gazeteciler olarak. İlk kez bir uçakta insanlar arasından geçerek gitmek sahiden çok tedirgin edici çok üzücü bir hikaye. Çıktım, iki tane polis, çok iyi çocuklardı, kibarlardı. 'Ümit Bey sizin bir yakalama kararınız vardı' dediler. Neden dedim. 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten yakalamanız var' dediler. Nedir dedim biliyor musunuz dedim. Hayır bilmiyoruz dediler.

'Nedenini hâlâ bilmiyorum'

Ben son yıllarda sürekli evden yazarım. Arada sırada ofise giderim. Ama hangi yazı, ne yapmışım. Gerçi şunu biliyorum. Bizde ihbarcı yurttaş çok vardır. Acaba CİMER'e bir şikayet mi oldu. Eski mi? Canan Kaftancıoğlu bile 8 yıl önceki bir şeyden alındı. Nedir yeni bir yazı mıdır? Ben twitter pek kullanmam. Hiç birisini bilmiyorum neden?"