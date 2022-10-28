Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı

Korkusuz yazarı Ümit Zileli davet edildiği kitap fuarına katılmak için dün akşam uçakla İzmir’e gitti.
Zileli, uçak havalimanına iniş yaptıktan bir süre sonra yanına gelen hostesten dışarıda polislerin kendisini beklediğini öğrendi.
Ümit Zileli’ye, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla başlattığı soruşturmada ifade vermediği için yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Yakınlarıyla birlikte polis merkezine giden Zileli, savcının, ‘Pazartesi günü mesai bitimine kadar adliyeye gidip ifadesini verebilir’ talimatı üzerine serbest bırakıldı.