Gözaltına alınan TRT muhabiri hastaneden adliyeye götürülecek: 'Savcı ben yaptım oldu diyor'

TRT'nin 25 yıllık savaş muhabiri olan ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan Elif Akkuş’un ifadesi tedavi gördüğü hastanede alındı.
Avukat Hüseyin Ersöz X hesabından yaptığı açıklamada, ifadenin ardından savcının gözaltı kararını sonlandırdığını ancak daha sonra Akkuş’un polis nezaretinde adliyeye götürülmesine dair karar verildiğini söyledi.
Ersöz, Akkuş'un hastaneden fotoğrafını da paylaştı.
Savcılığın kararı üzerine hastanenin, Akkuş'un ''adliyeye sevkinin uygun olmadığı'' yönündeki görüşünü birkaç saat içinde değiştirdiğini aktaran avukat Ersöz’ün açıklamaları şöyle:
- Gözaltı işlemi biten, beyninde stent takılı, emboli tehlikesi olan hasta bir kişi, 18/7 tansiyon değerleriyle polis eşliğinde Adliyeye götürülecek! Bu hukuk “düzeninde” daha neler göreceğiz bakalım.
- Savcılığın yazısında, polise, 'gözaltı kararı yok ama', Elif Akkuş’u hukuka aykırı şekilde bana mevcutlu getir; Hastaneye 'hastayı size zimmetledim' deniliyor. Hastane yönetimi de Elif Akkuş’un kapısına güvenlik görevlisi koyuyor. Yetmedi, kapıya komiserinin talimatı ile silahlı polis dikiliyor. Gözaltı kararı var mı, yok! Yakalama kararı var mı, yok! Savcı ben yaptım oldu diyor!
- Dün gece, sırf bu sabah taburcu edilebilsin diye Elif Akkuş’a her zamankinden fazla sakinleştirici, tansiyon düşürücü ve ağrı kesici ilaç yüklemesi yapıldı.