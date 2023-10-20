Gözaltına alınan TRT muhabiri hastaneden adliyeye götürülecek: 'Savcı ben yaptım oldu diyor'

TRT'nin 25 yıllık savaş muhabiri olan ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan Elif Akkuş’un ifadesi tedavi gördüğü hastanede alındı.

Avukat Hüseyin Ersöz X hesabından yaptığı açıklamada, ifadenin ardından savcının gözaltı kararını sonlandırdığını ancak daha sonra Akkuş’un polis nezaretinde adliyeye götürülmesine dair karar verildiğini söyledi.

Ersöz, Akkuş'un hastaneden fotoğrafını da paylaştı.

Savcılığın kararı üzerine hastanenin, Akkuş'un ''adliyeye sevkinin uygun olmadığı'' yönündeki görüşünü birkaç saat içinde değiştirdiğini aktaran avukat Ersöz’ün açıklamaları şöyle: