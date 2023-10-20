Gözaltına alınan TRT Haber muhabiri Elif Akkuş tutuklandı

TRT'nin gerekçe gösterilmeden işten uzaklaştırdığı ve 3 gün önce gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan gazeteci Elif Akkuş 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma', 'şantaj' ve 'iftira' suçlarından tutuklandı.

Akkuş’un avukatı Hüseyin Ersöz, şunları söyledi:

“Gazeteci Elif Akkuş hakkında Ankara 2 Nolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi. Elif Akkuş, Sulh Ceza Hakimliği’ne bu şartlarda çıkarıldı.

Haksız ve hukuka aykırı sürecin sonunda verilen tutuklama kararına ilk iş itiraz edeceğiz. Gazeteci Elif Akkuş’la özgürlükte buluşacağız.”

Elif Akkuş "anonim bir hesapta TRT’nin içerisindeki nepotizm ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili yapılan paylaşımların haber kaynaklarından bir tanesi olduğu" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.