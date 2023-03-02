Gözaltına alınan SOL Partililerden 2’si mahkemeye sevk edildi: 1 kişiye tutuklama talebi!

SOL Parti İstanbul İl Örgütü'nün, dün Kadıköy'de ‘Hükümet istifa’ sloganıyla gerçekleştirildiği eylemde gözaltına alınan 77 kişiden 75'i serbest bırakıldı, 2 parti üyesi mahkemeye sevk edildi.

‘Hükümet istifa’ talebiyle gerçekleştirilen birçok eylemde olduğu gibi SOL Parti İstanbul İl Örgütü tarafından dün Kadıköy'de gerçekleştirilmek istenen eyleme polis sert bir şekilde müdahale etti.

SOL Parti'nin 77 parti üyesi gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aralarında SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ve İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen'in yanı sıra avukatların da bulunduğu SOL Partililerin 74'ü gece geç saatlerde serbest bırakıldı.

BirGün'ün haberine göre SOL Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Koç, SOL Parti Ümraniye İlçe Yöneticisi Cihangir Taş ve parti üyesi Nezircan Arslan bugün savcılığa sevk edildi.

Kemal Koç ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SOL Parti Ümraniye İlçe Yöneticisi Cihangir Taş tutuklama talebiyle, parti üyesi Nezircan Arslan ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.