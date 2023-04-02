Gözaltına alınan SOL Partililer serbest bırakıldı

Bolu'da bildiri dağıtımı sırasında gözaltına alınan SOL Parti milletvekili adayları Sinan Cantürk ve Ahmet Aksoy, Merkez İlçe Başkanı Özer Çetinkaya ile parti üyesi Yusuf Belek serbest bırakıldı.

BirGün'ün haberine göre 2,5 saat gözaltında kalan partililer hakkında, "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Devleti Aşağılama" suçlarından işlem yapıldığı belirtildi. Dağıtılan bildiride, "Soyguncuyu, yalancıyı, zalimi gönderelim. Haklarımız ve geleceğimiz için örgütlenelim" ifadeleri yer aldı.

SOL Parti üyeleri, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bolu’da sosyalistlerin, devrimcilerin siyaset yapmalarına engel olmaya çalışıldığını ifade eden SOL Parti Bolu İl Yönetimi yaptığı açıklamada “Bu ülkede hırsızlık, yolsuzluk, talan, kadın düşmanlığı, gericilik bitsin diye dün olduğu gibi bugün de sokaktaydık. Ama gördük ki, daha yakın zamanda on binlerce insanımızı asrın ihmaliyle enkaz altında bırakanlar hakkında, çadır satmayı marifet bilenler hakkında, halkın yardımlarını tarikatlara teslim edenler hakkında, ‘kafalarını keseceğiz’ diyen kadın düşmanlarıyla şer ittifakında birleşenler hakkında ve daha nice kötülük hakkında zerre adım atmayan lime lime olmuş düzenin bekçileri devrimcileri gözaltıyla sindirmeye çalışıyor. Halkımızın hiçbir şüphesi olmasın, bu memlekette devrimciler var! Hiçbir çaba bu bezirgan karanlığın karşısında güzel gelecek günlerin müjdecisi olacağımız gerçeğini değiştiremeyecek. Tek adam rejimi kaybedecek, gidecekler.” ifadelerini kullandı.

Bolu’da devrimcilere dönük sürdürülen bu baskının tüm muhalefete yöneltilebileceğine dikkat çekilerek “Bugün tek adam rejimi karşısında en geniş muhalefetin parçası olan herkesi bu keyfi gözaltı ve siyaset yapma engeli karşısında ortak tutum almaya, bu zorbalık karşısında sessiz kalmamaya davet ediyoruz. Bu en kritik seçimde birleşik sorumlulukla mücadeleyi sürdürmemiz gerektiğine inanıyoruz” denildi.

