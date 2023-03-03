Gözaltına alınan SOL Partililer serbest bırakıldı

‘Hükümet istifa’ talebiyle gerçekleştirilen birçok eylemde olduğu gibi SOL Parti İstanbul İl Örgütü tarafından Kadıköy'de gerçekleştirilmek istenen eyleme polis sert bir şekilde müdahale etmişti.

SOL Parti'nin 77 parti üyesi gözaltına alınmış, 2 parti üyesi mahkemeye sevk edilmişti. Parti üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Mahkemeye sevk edilen arkadaşlarımız adli kontrolle serbest bırakıldı. Sorumlular hesap verene kadar mücadeleye devam edeceğiz! Dayanışma ve mücadeleyle yeni bir ülke kuracağız!" ifadeleri kullanıldı.