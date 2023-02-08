Gözaltına alınan Özgün Emre Koç: Hükümetimiz sağ olsun onca işin gücün arasında beni misafir etti

İstanbul Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sözlerini gerekçe göstererek TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Gazeteci Enver Aysever hakkında soruşturma başlatmış, akademisyen Özgün Emre Koç da paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Siyaset bilimci Özgün Emre Koç'un, sosyal medya hesabından ifade vermeye götürüldüğünü duyurduğu paylaşımına çok sayıda tepki gelmişti. Depremlerin ardından iktidarı eleştiren sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan siyaset bilimci Özgün Emre Koç, 'takipsizlik' kararıyla serbest bırakıldı.

Koç, sosyal medya hesabından bu kez "Hükümetimiz sağ olsun onca işin gücün arasında üşenmedi, beni bir gece misafir etti" diyerek destek olanlara teşekkür etti. Koç paylaşımında "Yalnız biz bunu deftere not ettik" dedi.

Özgün Emre Koç'un paylaşımı şu şekilde:

"Merhaba. Ben döndüm. Hükümetimiz sağ olsun onca işin gücün arasında üşenmedi, beni bir gece misafir etti. Destek olan herkese teşekkür ederim. Ben veya başkaları, milyonlarca insan hakikati söylemeye devam edecek. Yalnız biz de bunu deftere yazdık."