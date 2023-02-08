Soruşturma açılan gazeteciler soL'a konuştu: ‘İnsanları kurtarın’ demek suç değildir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında resen soruşturma başlattı. Gerekçesi henüz bilinmeyen soruşturmaya "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçu dayanak gösterildi.

Aysever: Medyadan öğrendim

Daha önce de sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Enver Aysever, soL’a yaptığı açıklamada kendisine ulaşan bir bilginin olmadığını belirtti.

“Bana intikal etmiş hiçbir bilgi yok dolayısıyla ben de medyada gördüm. Anormal bir şey söyleyip söylememek ne kadar belirleyici bilmiyorum ama ben anormal bir şey söylemedim. CİMER ile ilgili bir başvuru olabilir. Yönteminin bu olduğunu tahmin ediyoruz.”

Yanardağ: ‘İnsanları kurtarın’ demek halkı tahrik etmek değildir

Hakkında başlatılan soruşturmayı soL’a değerlendiren Merdan Yanardağ ise yargının harekete geçmesindeki asıl nedenin halka gözdağı vermek olduğunu ifade etti.

“Hangi nedenle bilmiyorum ama depremle ilgili olduğu anlaşılıyor. Bu, halkın gözünü korkutma amacıyla bilinen sosyalist, yurtsever gazetecilerin üzerinden bütün topluma gözdağı vermektir. ‘İnsanları kurtarın’ demek, ‘deprem vergisinin gelirlerini çarçur ettiniz’ demek halkı kin ve düşmanlığa tahrik değil halkın aldatılmasını ortaya çıkarmaktır. ‘Aklı ve bilimi bir kenara bıraktınız, inanç merkezli bir bilgi anlayışıyla toplumu yönetmeye çalışıyorsunuz’ dediğimiz için bu soruşturma açılıyor.”