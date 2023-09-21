Gözaltına alınan Muhammed Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı

İktidardan isimlerle ilgili iddialarda bulunduğu videolar yayımlayan ve İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut'un eşi ve oğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İfadede hiçbir suçlamayı kabul etmeyen Muhammed Yakut'un eşi ve oğlu, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, polis takibe aldığı Muhammed Yakut'un eşinin, buluştuğu kişilerden 100 ila 200 bin dolar arasında elden para aldı belirlendi.

Gözaltına alınan Yakut'un eşi ve oğluna bu para trafiği soruldu. Yakut'un eşi ifadesinde, Ankara'da yaptıkları ticari bir işten dolayı alacakları olduğunu iddia etti.

Yakut'un eşi ve oğluna, HTS kayıtlarına göre ortak sinyal verdikleri zamanlarda Muhammed Yakut'un yayınladığı bu videolar için birlikte hareket edip etmedikleri soruldu.

İfadede hiçbir suçlamayı kabul etmeyen Muhammed Yakut'un eşi ve oğlu, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.