Gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama

30 Nisan’daki konserinde imam hatip liseliler hakkındaki ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan, sonrasında adliyeye sevk edilen Gülşen, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülşen, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayımlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım"