Gözaltına alınan gazeteci sayısı 5'e yükseldi

Diyarbakır başsavcılığının başlattığı bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Mezopotamya Ajansı muhabirleri Delal Akyüz İzmir’de, Fırat Can Arslan da Ankara’daki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı. T24 editörü Sibel Yükler de aynı saatlerde Ankara’daki evinde gözaltına alınmıştı.

Öğlen saatlerindeyse bianet editörü Evrim Kepenek İstanbul’daki evi basılarak plastik kelepçeyle gözaltına alınmıştı.

DİSK Basın-İş’in duyurduğuna göre gazeteci Evrim Deniz de gözaltına alındı.

Gözaltıların nedeniyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. Gözaltına alınan gazetecilerin ortak noktasının Resmi Gazete’de yayımlanan hakim-savcı atamalarını paylaşması olduğu belirtiliyor.