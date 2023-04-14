Gözaltına alınan gazeteci Dilan Akyol serbest bırakıldı

Mezopotamya Ajansı muhabiri Dilan Akyol, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki evinden çıktığı sırada polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından Antalya Adliyesi’ne sevk edilen ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akyol’un, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’nde, 2016’da yaptığı haberler gerekçe gösterilerek, "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla ifadesi alındı.

Savcılığa çıkarılan Akyol, ifade verdi. Savcılık işlemleri ardından Akyol serbest bırakıldı.