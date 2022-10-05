Gözaltına alınan ETF Tekstil işçileri serbest bırakıldı

ETF Tekstil fabrikasını işçilerin haklarını vermeden kapatan patron Sanem Dikmen'in halen başkanlığını yaptığı TGSD 15. Hazır Giyim Konferansı'nı düzenledi.

Sanem Dikmen burada bir açılış konuşması düzenlerken katılımcılara plaket dağıttı. Bu sırada Dikmen'in haklarını gasp ettiği ETF Tekstil'in işçileri Çırağan Sarayı önünde alacakları için basın açıklaması düzenledi. Basın açıklaması sırasında işçiler Çırağan Sarayı'nın güvenlik görevlileri ve polsiler tarafından darp edilerek göz altına alındı.

Göz altına alınan 21 işçi akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

İstanbul Tuzla Tepeören’de faaliyet gösteren ETF Tekstil fabrikası, 31 Temmuz’da kapanacağını duyurmuş, fabrikada çalışan işçilerin ikramiye, maaş ve kıdem tazminatı gibi haklarının küçük bir kısmını yatıracağını açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından fabrikanın kapanmasına 10 gün kala Deriteks Sendikası’nda örgütlü işçiler, üretimi durdurmuş ve eyleme geçmişlerdi.