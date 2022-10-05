İstanbul Tuzla Tepeören’de faaliyet gösteren ETF Tekstil fabrikası, 31 Temmuz’da kapanacağını duyurmuş, fabrikada çalışan işçilerin ikramiye, maaş ve kıdem tazminatı gibi haklarının küçük bir kısmını yatıracağını açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından fabrikanın kapanmasına 10 gün kala Deriteks Sendikası’nda örgütlü işçiler, üretimi durdurmuş ve eyleme geçmişlerdi.

Patron Sanem Dikmen'in başkanı olduğu Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen hazır giyim konferansı önünde hakları için eylem yapmak isteyen ETF işçileri gözaltına alındı.

TKP Tuzla da sosyal medya hesabından "İşçiler derhal serbest bırakılsın!" paylaşımını yaptı.