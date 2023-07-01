Gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı: 'Galatasaray yasağına son verin'

Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle sürdürdükleri eylemlerini ve basın açıklamasını 953’üncü haftada Galatasaray Meydanı’nda yapmak istedi.

Cumartesi Anneleri Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen yine Galatasaray Meydanı'na sokulmadı ve ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri’nin Twitter hesabından duyurduğuna göre en az 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

Cumartesi Anneleri sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kayıplarımızı ve kayıp yakınlarını hukukun korumasının dışına itme çabanızdan vazgeçin. Galatasaray yasağına son verin" denildi.