Gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı

Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle sürdürdükleri eylemlerini ve basın açıklamasını, 942’nci haftada Galatasaray Meydanı’nda yapmak istedi.

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “hak ihlali” kararına rağmen keyfi eylem yasağının sürdüğü Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri polis ablukasına alındı.

İzin verilmeyen açıklamaya saldıran polis aralarında DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren’in de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumartesi Anneleri, gözaltına alınanların serbest bırakıldığını açıkladı.

'AYM kararına uyun'

Cumartesi Anneleri'nin müdahale nedeniyle okuyamadığı basın açıklamasında, "Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi, Maside Ocak kararı ile Beyoğlu Kaymakamlığı’nın buluşmalarımızın engellenmesine dayanak gösterdiği gerekçeleri haklı ve ikna edici bulmadı. Galatasaray’daki varlığımızın demokrasinin gereği olduğuna vurgu yaptı. Cumartesi Anneleri/ İnsanları’nın toplantısını engellememesi konusunda Beyoğlu Kaymakamlığı’na açık bir ödev yükledi. Kaymakamlık bu ödevi yerine getirerek Galatasaray Meydanı’ndaki ablukayı kaldırmak zorundadır. AYM kararlarını geciktirmeden uygulamak, Kaymakamlığın anayasal yükümlülüğüdür" denildi.