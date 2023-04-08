Gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest bırakıldı

Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle sürdürdükleri eylemlerini ve basın açıklamasını, 941’inci haftada Galatasaray Meydanı’nda yapmak istedi.

İzin verilmeyen açıklamaya saldıran polis aralarında avukat Eren Keskin'in de bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumartesi Anneleri, gözaltına alınanların serbest bırakıldığını açıkladı.

Yapılan paylaşımda, "Galatasaray Meydanı'nda gözaltına alınan 15 Cumartesi Anneleri / İnsanları serbest bırakıldı AYM kararını uygulayın! Kayıplarımızdan ve Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmiyoruz!" dedi.

'AYM kararına uyun'

Cumartesi Anneleri'nin müdahale nedeniyle okuyamadığı basın açıklaması şöyle:

"Anayasa Mahkemesi kararına uyun; Galatasaray’daki ablukayı derhal kaldırın.

Gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetlerinin açıklanması ve suçun faillerinin yargı önüne çıkarılarak cezalandırılması için 941 haftadır mücadele ediyoruz. Kuşaktan kuşağa aktararak sürdürdüğümüz bu mücadelenin mekanı olan Galatasaray bekleyişimizin, umudumuzun, ısrarımızın, itirazımızın, adalet ve hakikat talebimizin simgesi oldu. Galatasaray biz oldu, biz Galatasaray olduk.

Buluşmalarımız 700. haftasında ağır polis şiddeti ile engellendi. Ardından Beyoğlu Kaymakamlığı’nın verdiği yasaklama kararları ile Galatasaray bize kapatıldı. Bu kararlar gerekçe gösterilerek hakkımızda soruşturmalar ve davalar açıldı.

En başından beri bu yasaklamanın evrensel hukuka, Anayasa’ya ve ilgili yasalara aykırı olduğunu, keyfi olduğunu, haklarımızı ihlal ettiğini söyledik. Bu keyfiyetin son bulması için yaptığımız girişimler sonuçsuz bırakıldı. 23 Şubat 2023’te Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına kadar itiraz ve taleplerimiz görmezden gelindi.

Kayıp yakını Maside Ocak’ın başvurusu üzerine AYM, Anayasa’nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkımızın ihlal edildiğine hükmetti. İdarenin Cumartesi Anneleri etkinliğini yasaklama kararına dayanak gösterdiği gerekçeleri haklı ve ikna edici bulmadı. Diğer yandan kayıplarımızın bulunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacıyla oturma eylemi ve basın açıklaması yapma isteğimizin demokratik bir toplumda saygı ile karşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Bu karar vesilesiyle devletin yönetsel gücünü elinde bulunduranlara sesleniyoruz: Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Toplanma ve basın açıklaması yapma özgürlüğümüzü ihlal etmeye son verin, Galatasaray’daki ablukayı derhal kaldırın.

Kamuya açık olan her türlü mekân toplanma özgürlüğünün kullanılabileceği alanlardır. Bir mekânın yasaklanması toplanma özgürlüğünün ihlalidir. Toplanmanın amacı ile mekân arasında bir ilişki varsa, her durumda o mekân kullanılmalıdır. Tam da bu hukuki dayanakla söylüyoruz; Galatasaray yasaklanamaz. Galatasaray bizimdir, Galatasaray hepimizindir.

941. haftamızda bir kez daha haykırıyoruz: Kayıplarımızı aramaya, akıbetlerini sormaya, faillerinin cezalandırılmasını istemeye, adil işleyen bir hukuk sistemi talep etmeye devam edeceğiz. Hak ve özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz."