Gözaltına alınan 6 IŞİD'li hakkında sınır dışı kararı verildi

Samsun'da cihatçı örgüt IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

İHA'nın aktardığı üzere Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in eylem ve faaliyetinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda yurt dışında bulundukları dönemlerde IŞİD içerisinde faaliyet yürüten yabancı uyruklu şahısların yakalanması için 6 gün önce sabah şafak vakti İlkadım ilçesinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları bugün tamamlanan 6 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verilirken, 4 kişinin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.