Gözaltı yetmedi: Alican Uludağ'ın X hesabı ve paylaşımları için erişim engeli kararı çıkarıldı

Yargı muhabiri Alican Uludağ, yargı sistemini eleştirdiği sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmış, haftada 4 gün imza şartı ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Buna rağmen bugün, Uludağ'ın 268 bin takipçili X hesabı ve 13 paylaşımı hakkında erişim engeli kararı verildi.

İfade.org'un aktardığına göre, gerekçe olarak "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gösterildi.

Erişime engellenen paylaşımlar arasında Uludağ’ın, Levent Üzümcü’nün gözaltına alınmasını eleştirdiği ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ile sonrasındaki siyasi ve askeri sorumluluklara ilişkin sorular yönelttiği paylaşımlar bulunuyor.

Uludağ’ın gazetecilere yönelik soruşturmalar, NATO Zirvesi öncesindeki gözaltılar ve Muhammed Kavi’nin öldürülmesine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdiği paylaşımları da erişime engellendi

Alican Uludağ’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarına yönelik operasyonlara yaklaşımını eleştirdiği, CHP’li belediyelere yönelik operasyonları sorguladığı ve İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in tutukluluğuna ilişkin paylaşımı da erişime engellendi.

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