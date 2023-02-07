Göz göre göre yalan söylüyorlar: Yıkılan binaların tamamına ulaşıldı mı?

Dün yaşanan iki büyük depremin ardından ülkenin 10 ayrı kentinde yıkım yaşandı. Oluşan bu ağır tabloya büyük oranda yetersiz kalan arama kurtarma/yardım çalışmaları ve kış şartları eklenince bilanço çok daha ağır bir noktaya gelmiş durumda.

Depremden etkilenen çok sayıda noktada henüz kurtarma ve yardım çalışmaları başlamazken, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın "Yıkılan binaların tamamına ulaşıldı, çok büyük oranında arama kurtarma başladı'' sözleri tepki çekti.

Habertürk yayınında söylenen bu sözlere sunucu Kübra Par ''Ama bize öyle bilgiler gelmiyor'' ifadeleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan depremin en sert vurduğu noktalardan biri olan Antakya’da soL’un edindiği bilgiler şöyle: