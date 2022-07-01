Göz göre göre gelen facia: Ankara'da çok daha fazla ölüm yaşanabilirdi

Dün Ankara İncirli'de yağmurun ardından oluşan sel sonucu bir yurttaş hayatını kaybetmişti.

Yaşanan ölümün ardından bölgeye giderek çalışma yapan TKP İncirli Semt Evi üyeleri, facianın boyutlarının çok daha ağır olmamasının tek nedeninin "tesadüf" olduğunu dile getirdi.

Selde hayatını kaybeden Busenur'un ailesinin o sırada düğüne gittiği için evde olmadığı, sel sırasında tamamı sular altında kalan yan dairede de şans eseri kimsenin olmadığı aktarıldı.

Binanın kotta bulunduğu ve arka tarafında da yüksek bir istinat duvarı olduğu için sel sularının doğrudan daireye dolduğu aktarılırken, yan binalarda da benzer duvarların olması durumunda felaketin boyutunun çok daha ağır olabileceği ifade edildi.

Öte yandan edinilen bir diğer bilgiye göre, ekipler gelene kadar Busenur'a yardım etmeye çalışan komşuları da ölümün kıyısından dönmüş.